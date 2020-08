Nimay González • 21 Ago 2020 - 07:37 AM

Michelle Chávez, doctora Hospital Nicolás A. Solano, dio a conocer este viernes que hasta este momento el personal de salud nombrado durante la pandemia, no han recibido una respuesta formal por parte de las autoridades, con relación al pago correspondiente a salarios y turnos extras, por lo que piden que se establezca un documento escrito.

Reiteró que hay médicos que tienen hasta seis meses sin cobrar, por lo que a través de un documento escrito quieren que se legalice el compromiso de pago a todo el personal de salud a nivel nacional.

“Nosotros no confiamos en declaraciones, no confiamos en audios de Whatsapp, ni mensajes, nosotros decíamos que se nos haga un acta de compromiso escrita, firmada por el Ministerio de Salud y la Presidencia, de que ellos al 31 de octubre nos van a hacer los pagos, no es la primera vez que se nos dice que está en trámite, que se nos dice que se nos va a pagar… exigimos que haya un documento escrito porque las declaraciones no hacen nada legal”, enfatizó Chávez en Telemetro Reporta.

Agregó que de no establecerse el documento, todo el personal de salud de salas de COVID-19 del Hospital Nicolás A. Solano, mantendrá la posición de realizar una huelga de brazos caídos a partir del 1 de septiembre.

“Los pacientes graves sí se atenderán, pero nosotros como personal de salud necesitamos respuesta, no solamente nosotros, el personal del consultorio virtual R.O.S.A. también se unirá a esta manifestación a partir del 1 de septiembre y los médicos que están allí asignados tampoco van a realizar sus funciones porque es la única manera de que se nos preste atención”, expresó.

Recalcó que esta situación de falta de pago se registra a nivel nacional, y aclaró que no se trata de personal que está apoyando, sino que es personal de salud idóneo y exige que se les respete.