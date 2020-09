Nimay González • 7 Sep 2020 - 04:40 PM

Representantes de la empresa constructora FCC comparecieron este lunes ante la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional, en atención a una citación para responder un cuestionario relacionado a la construcción de la Ciudad de la Salud.

Se crea Subcomisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, presidida por el HD @RobertoAbregoOf , para analizar en 10 días las negociaciones e inconsistencias entre el Consorcio FCC y la Caja de Seguro Social referente a la construcción de la Ciudad de la Salud. pic.twitter.com/So5yoSimal — Asamblea Nacional (@asambleapa) 7 de septiembre de 2020

Publicidad

Durante su comparecencia, Isaac Figueroa, representante de FCC, respondió preguntas relacionadas con los argumentos técnicos y económicos presentados ante la Caja de Seguro Social (CSS) para el cambio del contrato llave en mano a pago por avance de obras, la fecha en que de debió culminar la obra y por qué no se cumplió, ante lo cual aseguró que la empresa no ha incumplido, sino que el plazo se ha extendido debido a causas no imputables al contratista.

Negó que se haya incrementado en 50% los costos del proyecto y que el valor ha sido disminuido dado que se había contratado por 587 millones de dólares y a la fecha de hoy el costo total de la obra es de 554 millones de dólares; frente a lo cual el subdirector de la CSS, Francisco Bustamante, indicó que ante el atraso de 5 años en la culminación del proyecto, más el costo adicional que tendrá concluirlo mediante una actualización de costos debido a que los precios usados como referencia por la empresa son del año 2012, se ha estimado el incremento de 50%.

Figueroa reiteró que para efecto de la empresa FCC el contrato para la construcción de la Ciudad de la Salud está resuelto desde el 25 de agosto de 2020, ante lo cual Bustamante aclaró que la CSS mantiene la posición de que el contrato sigue vigente y hay responsabilidades de cumplimiento que le competen al consorcio.

Luego de escuchar las respuestas del representante de FCC y la posición de la Caja de Seguro social, la Comisión de Infraestructura aprobó la creación de una subcomisión que estará encargada de analizar en un periodo de 10 días las negociaciones e inconsistencias entre la empresa constructora y la CSS referente a la construcción de la Ciudad de la Salud.

“Aclarados algunos puntos seguimos con dos posiciones encontradas, necesitamos tener muchos más elementos de fondo para poder emitir un informe de Comisión como nos permite la Constitución de la República y nuestro reglamento. Toda vez que seguimos con las mismas interrogantes y las mismas preocupación que tiene el pueblo panameño… quiero proponer al diputado Roberto Ábrego para que presida una subcomisión, que lo acompañe el diputado Leopoldo Benedeti y Manolo Ruiz, esa subcomisión va a tener 10 días hábiles para con más elementos de juicio poder emitir un criterio como nos faculta la ley en torno a esta situación”, manifestó la diputada Kayra Harding, presidente de la Comisión de Infraestructura.