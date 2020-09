Linda Batista • 24 Sep 2020 - 08:14 AM

Kevin Cedeño, director de Salud de Panamá Oeste, dijo este jueves que aún se está evaluando la decisión de permitir o no el ingreso a las playas, tras ver cuál ha sido el comportamiento de la población.

Según el calendario de reapertura de actividades, elaborado por el Gobierno de Panamá, el próximo lunes 28 de septiembre se levanta la restricción para ingresar a playas, no obstante, las autoridades sanitarias de Panamá Oeste consideran ha costado mucho bajar el número de contagios y temen de un rebrote.

"No vamos a permitir que la irresponsabilidad de estas personas genere un nuevo rebrote... estamos haciendo el seguimiento y si vemos que no es conveniente la reapertura de las playas, no lo vamos a hacer", sostuvo Cedeño.

Además de las playas, también se tiene previsto levantar las restricciones para actividades familiares en ríos y parques naturales por provincia.

Por otro lado, se programó la reactivación del:

Comercio al por menor (presencial)

Restaurantes y fondas (presencial)

Servicios profesionales pendientes por abrir

Servicios administrativos y generales

Aviación nacional

Hipódromo (sin público)

De acuerdo con el informe epidemiológico del Ministerio de Salud, Panamá ha disminuido significativamente el RT o número de reproducción del virus, así como los decesos por COVID-19 y el número de contagios.

A la fecha el país acumula más de 107,990 casos y 2,291 fallecidos por coronavirus.