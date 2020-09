Nimay González • 26 Sep 2020 - 01:51 PM

Ante la reapertura de nuevos sectores de la economía a partir del lunes 28 de septiembre, la representante del gremio empresarial y expresidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), Aida de Maduro, indicó que para muchas actividades esto no representará una reactivación sino un inicio, además de que muchos comercios no volverán a abrir.

“Después de muchos meses en donde no ha habido ninguna actividad muchos no volverán a abrir sus puertas y algunos podrán volver a abrir como cuando inició el negocio, eso quiere decir que vamos a ir poco a poco para poder ir ajustándonos a la nueva realidad económica, eso no lo podemos evitar, en ningún momento podemos esperar que vamos a retomar donde nos quedamos, porque donde nos quedamos ya quedó atrás”, expresó De Maduro en RPC Radio.

Añadió que a partir de ahora es momento de ver con luces largas, con positivismo y con el mismo entusiasmo como cuando esas iniciativas económicas iniciaron como nueva actividad; así como para que las empresas se adapten a las nuevas maneras de comercialización.

“Yo creo que ahora tenemos oportunidad de adaptarnos a las nuevas realidades, a las nuevas tecnologías, a las nuevas maneras de comercializar nuestros productos, a las nuevas formas de esa logística de entrega, que lleguemos a los usuarios finales de una manera mucho más expedita, quizá es una manera también de mejorar la calidad de los servicios que ofrecemos”, detalló.

Agregó que además, a partir de ahora una de las cosas más importantes es que todos estén conscientes de que es 100% responsabilidad de cada uno de los ciudadanos protegerse y seguir en el proceso de activación económica del país.