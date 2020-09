Teiga Castrellón • 30 Sep 2020 - 01:47 PM

El pediatra infectólogo y miembro del Consorcio de Investigaciones de Vacunas de Panamá, Xavier Sáez-Llorens reveló a RPC Radio que este miércoles 30 de septiembre se inició la segunda fase de la vacuna alemana CureVac en el país.

"Nosotros en Panamá iniciamos la Fase 2 de la empresa alemana CureVac el día de hoy... Estamos en eso, precisamente el día hoy, atendiendo a los primeros voluntarios para el iniciar el proceso de enrolamiento en este proyecto", destacó el infectólogo.

El doctor explicó que los primeros datos sobre la inmunidad que esta vacuna provea en el organismo de los voluntarios podrían darse en las próximas semanas cuando se obtengan las primeras muestras de sangre de los inmunizados analizados por los laboratorios de Alemania.

El proceso consiste en que los voluntarios lean un consentimiento informativo donde se explican los posibles riesgos, potenciales beneficios y en forma autónoma y libre decida si quiere o no participar. En caso de participar tiene que cumplir con las actividades del protocolo por espacio de un año; y las actividades no implican no solo la colocación de dos vacunas por separadas con un mes de distancia, sino con las visitas de seguimiento para revisar sus condiciones físicas y ver los dos brazos de la vacuna: el inmunizante y el de generar células.

Sáez-Llorens señaló que entre las ventajas que se le dan a Panamá con la prueba de esta vacuna está que al país esta participación le da una imagen de internacional de prestigio, que demuestra que se tienen investigadores y sitios de investigaciones de calidad, de reconocimiento internacional.

Además a través de esta investigación se pueden generar datos de efectividad y seguridad en la población latinoamericana, ya que según el infectólogo no es lo mismo tener datos de poblaciones caucásicas o de población asiática.

Y la tercera ventaja es que si la vacuna que se prueba en Panamá resulta segura y efectiva, se tendría una ventaja competitiva para adquirir las vacunas ya sea gratis o a menor precio por haber participado y ayudado al desarrollo de esta dosis.

El doctor Sáez-Llorens reiteró que la mayoría de los estudios en Fase 1 y 2 están utilizando dos dosis para inmunizar contra el COVID-19 con una separación en su colocación de 3 a 4 semanas, lo que hace que en el mundo se requieran más de 16 mil millones de dosis cada año.