Nimay González • 9 Oct 2020 - 12:09 PM

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) no aprobará permisos para construcción de nuevos proyectos habitacionales en la provincia de Panamá Oeste, mientras existan dificultades con la distribución del agua potable, así lo indicó este viernes el director de la entidad, Guillermo Torres.

“Como director vamos a ser responsables y he dado instrucciones a mi personal responsable de la aprobación de los planos y los permisos para el desarrollo urbanístico, con esto no quiero decir que nosotros nos oponemos al desarrollo, al contrario, estamos a favor del desarrollo porque estamos vivienda en una sociedad, en un mundo dinámico y con esto tenemos que apoyarlo, pero no podemos ser irresponsables de estar dando permisos para más urbanizaciones sino tenemos la capacidad suficiente de suministrar el agua para poder cumplir con esa demanda de la población”, enfatizó el director del Idaan.

Publicidad

Asimismo señaló la necesidad de abordar este tema con los desarrolladores de los proyectos urbanísticos a fin de llegar a acuerdos, así como con el tema relacionado con las plantas de tratamiento.

“Tenemos que sentarnos con todos los desarrolladores de proyectos y llegar a acuerdos porque muchas barriadas que se han construido en Panamá Oeste las están entregando sin tanque de almacenamiento, eso es una irresponsabilidad y lo mismo digo para las plantas de tratamiento, el desarrollo de las plantas de tratamiento tiene que ser algo responsable y las obras que se van desarrollando tiene que contar con este mecanismo pero tienen que darle mantenimiento los desarrolladores del proyecto hasta que se traspase al Idaan siempre y cuando cumplan con la normativa y las especificaciones técnicas de parte del idaan”, indicó Torres.