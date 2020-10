View this post on Instagram

📣 ¡Les tenemos una gran noticia! 🗓 El 16 de octubre presentaremos el logo oficial de la Jornada Mundial de la Juventud #Lisboa2023 🇵🇹. 🔔 Activen las notificaciones, programen sus alarmas y mencionen a todos sus amigos en los comentarios para que estén atentos a este importante acontecimiento. ¡Será un día especial! El 16 de octubre de 1978 nuestro querido #SanJuanPabloII, fundador de la JMJ, fue elegido Papa. ❤️🙏🏻 #NosVemosEnLisboa