Nimay González • 11 Nov 2020 - 02:13 PM

Ante las múltiples protestas que han realizado los moradores del corregimiento de Chilibre para exigir una solución ante la constante falta del suministro de agua potable, el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Guillermo Torres, indicó este miércoles que están trabajando en acciones a corto y mediano plazo para resolver esta situación.

“Nosotros estamos planificando, estamos desarrollando a corto plazo y a mediano plazo. A corto plazo se está trabajando en el diseño de una estación de bombeo que estará ubicada a un costado de la Escuela John F. Kennedy, en la servidumbre entre la escuela y la carretera Transístmica… se está trabajando en los perfiles topográficos para definir las cargas de bombeo, se gestiona ya con Ensa la interconexión eléctrica en el sector de El Machete, se determinan ya la longitudes de las tuberías de distribución que van a suministrar agua a ese sector, esto va a tener un tiempo de demora entre tres meses a tres meses y medio”, detalló Torres en RPC Radio.

Publicidad

Añadió que uno de los aspectos que afecta la distribución del suministro de agua en esa región del país, es la topografía del área, lo que hace que se tengan que realizar sectorizaciones y utilizar carros cisternas, lo cual también se ve afectado por el tipo de acceso.

“Por la topografía en la cual se ubica este sector tenemos que tener estaciones de bombero porque hay puntos altos que en la actualidad no les está llegando directamente por el sistema de distribución de tubería por lo tanto tenemos que estar todavía utilizando el sistema de carros cisternas… algo que no le gusta a la población, es la sectorización, pero tenemos que hacer sectorización porque, no es que le queramos quitarle agua para darle a otro, sino que independientemente todos tienen derecho a recibir por lo menos en un horario oportuno ese suministro de agua”, señaló.

Cabe mencionar que según indicó Torres y han manifestado los moradores