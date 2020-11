Teiga Castrellón • 19 Nov 2020 - 07:16 PM

Luego de que el pasado 18 de noviembre la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Panamá aprobara el traslado de cuatro partidas del Ministerio de Educación (Meduca) y se rechazara una, este órgano legislativo a través de un comunicado aclaró porque tomó tales decisiones.

En la nota la Asamblea indica que se aprobaron cuatro traslados de partida al Meduca por un monto de B/. 5,123,587.00 balboas de la siguiente manera:

Traslado No. 0700008894 por B/. 1,275,570.00 relacionados con la liquidación y vacaciones de 1,990 posiciones docentes THFA y a 1,538 Instructores Vocacionales de los programas de Educación Básica General, los cuales laborarán hasta el 30 de diciembre de 2020, así como para el descongelamiento de 67 posiciones de funcionarios docentes y administrativos, cuyos decretos o resueltos se encontraban en trámite al momento de realizar el congelamiento.

Traslado No. 0700009253 por B/. 2,000,000.00 subsidio de octubre a diciembre de 2020 a los colegios particulares cuyos padres de familia producto de la situación económica generada por el COVID-19, no han realizado los pagos de las mensualidades.

Traslado No. 0700009249 por B/. 272,372.00 diseños, estudios, desarrollo de planos y construcción del Centro Educativo de Formación Integral, ubicado en Nuevo Emperador, Distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, Gestión de Cobro 2401 de 20 de enero de 2020.

Traslado No. 0700009749 por B/. 1,575,645.00 Para atender 6 cuentas pendientes de pago por la construcción del Centro Educativo Finca 30 y la Dirección Regional de Veraguas.

Rechazo a traslado de partida

Pero sobre el traslado que fue rechazado es la partida No. 0700008830, indica la Asamblea, la cual tenía un monto de B/. 2,641,969.00; y que cuyo objetivo fue el siguiente:

Aseo por un monto de B/. 476,341.00

por un monto de B/. 476,341.00 Servicios básicos por un monto de B/. 715,988.00.

por un monto de B/. 715,988.00. Servicios de Transmisión de datos por un monto de B/. 1,449,640.00.

El comunicado especifica más sobre estos gastos señalando que este traslado se solicitaba para cumplir con el compromiso de pago de cuentas de aseo y corte de césped de vigencias 2019 y 2020; renovación de los servicios satelital simétrico inhalámbrico de 4 megas para 183 Centros Educativos con 199 Enlaces de Internet, correspondiente a 12 meses (enero a diciembre 2020). Además, el servicio de Internet satelital de 4 megas para 84 Escuelas del Proyecto Plan Colmena, Escuelas en la Comarca Ngabe Buglé, Chiriquí y Bocas del Toro, regiones de difícil acceso consideradas en pobreza multidimensional.

Sin embargo la nota aclaratoria indica que el rechazo del traslado se debió a que: "no se pudo justificar como se mezcló el pago de Internet, con el pago de aseo. Adicional los diputados de la Comisión de Presupuesto cuestionaron que el servicio de Internet no se puede pagar si la cobertura no llega a estos planteles de difícil acceso y los estudiantes en éstos momentos no están recibiendo la señal de Internet".

La Asamblea agregó que los comisionados solicitaron la reformulación de este traslado por parte del Meduca para que se presente de forma desglosada y en detalle para ser sometido a la reconsideración del mismo.