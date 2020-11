Nimay González • 24 Nov 2020 - 09:44 AM

La coordinadora de Enfermedades Nosocomiales de Epidemiología de la Caja de Seguro Social (CSS), Gladys Guerrero, dio a conocer este martes que la entidad cuenta con una capacidad de aproximadamente 36% de camas de unidades de cuidados intensivos (UCI) en el área Metropolitana.

“Si nosotros dividimos el área metro del resto del país y establecemos el indicador que como país se ha señalado para de una u otra manera tener tranquilidad con lo que está sucediendo con las camas de unidades de cuidados intensivos señala que se tiene que tener 15% o más, para el día de ayer ese porcentaje en el área Metro estaba en 36%, osea que estaba el doble”, explicó Guerrero.

Añadió que tomando en cuenta los 15 hospitales del país, el porcentaje se ubica entre 38 a 39%, es decir que todavía se tienen camas, sin embargo, agregó que ante el incremento de casos con COVID-19 que han requerido de unidades de cuidados intensivos, están realizando la reestructuración de espacio para asegurar que cuenten con las camas necesarias en el momento que sean requeridas.

Con relación a una denuncia realizada por médicos intensivistas del Complejo Metropolitano, en la que indicaron que la capacidad de camas en sala y en cuidados intensivos estaba en cerca del 98%, Guerrero indicó que esto es algo relativo.

“El problema es que nosotros tenemos camas de cuidados intensivos que en un momento dado y ante la necesidad de un paciente de tener que utilizar una cama, la cama es de cuidados intensivos, la cama no es de un paciente COVID o no COVID, igualmente una cama de cuidados intensivos, es cierto el recurso humano no es lo suficiente, es limitado, pero sin embargo una cama de cuidados intensivos se puede instalar no necesariamente dentro de una unidad, fuera de una unidad de cuidados intensivos tu puedes instalar una cama cuando necesitar darle ese soporte ventilatorio asistido a un pacientes, entonces hasta el momento hemos tenido capacidad de respuesta, se tienen las camas, estaba una sala cerrada porque los casos habían bajado de manera significativa, pero ahora se han ido incremento y esa sala se empezó a habilitar”, explicó.