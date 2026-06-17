En el amor y el fútbol todo se vale: Kayra Harding apuesta por Panamá ante Ghana

A pocas horas del esperado encuentro entre Panamá y Ghana, la exdiputada Kayra Harding compartió en sus redes sociales mensajes de apoyo a la Selección Nacional, demostrando que respaldará a la Marea Roja en su debut mundialista.
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Sin embargo, la exdiputada no dejó espacio para dudas y mostró públicamente su apoyo a Panamá, país que la vio nacer y donde ha desarrollado su trayectoria pública.
Kayra Harding elige a Panamá: así apoyó a la Marea Roja
Las publicaciones generaron reacciones entre sus seguidores, quienes tomaron con humor el particular "duelo familiar" que se vive en su hogar por el choque mundialista.
Mientras Ghana buscará dar la sorpresa en el Grupo L, Kayra Harding ya eligió equipo. Al menos por 90 minutos, el corazón no está dividido y su respaldo será para Panamá.
Porque si algo ha demostrado el Mundial, es que cuando rueda el balón, incluso las historias de amor internacional quedan en segundo plano.