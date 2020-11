Nimay González • 24 Nov 2020 - 10:32 AM

Balbina Herrera, querellante del caso pinchazos o escuchas telefónicas, expresó este martes que el fallo del Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá que anuló la sentencia de “no culpable” a favor Ricardo Martinelli, fue responsable y sienta precedentes.

“Este Tribunal de Apelación ha sido responsable en cuanto a su decisión, este es un fallo que tiene 63 páginas y es muy importante que se lea porque de una vez por todas, cuando se dio el fallo de Tribunal de Juicio el 9 de agosto fueron muy claros en decir que no se había acreditado el delito, que la Fiscalía no había podido acreditar la teoría del caso, que el testigo protegido no fue responsable en exponer o su expresión corporal o su estado emocional no era congruente con el contenido de los temas o con lo por él planteado y se desconoció que hubo coincidencia entre el testigo protegido, lo que reconocieron las víctimas, más otras personas que trabajaban en el Consejo de Seguridad, este fallo señala ese tipo de deficiencias muy atinadamente, este es un fallo que se tiene que estudiar porque sienta precedentes”, enfatizó Herrera.

Añadió que además, para los querellantes, las víctimas y para el sistema judicial del país, el nuevo juicio que se realizará “representa enderezar un poco la justicia panameña, eso es sumamente importante”.

Con relación a insinuaciones de Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente Martinelli, de que este es un caso político y que el actual vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, supuestamente influenció en el fallo del Tribunal de Apelaciones, Herrera señaló que en ningún momento desde el inicio de este proceso Carrizo estuvo presente.

“Este tema tiene más de 5 años 2012 a 2014, desde el 2015 lo empezamos, allí no aparecía ni Gaby Carrizo, no aparecía Cortizo, es más el propio Presidente aparece en aquel entonces, sin ser Presidente de la República, en el expediente y él nunca se metió en eso, siendo candidato jamás se metió y nosotros, Mitchell Doens y Balbina Herrara, jamás involucramos al tema del partido en un tema como este, porque nosotros teníamos que asumir nuestra responsabilidad, pero ahora resulta que eses es un tema político porque el fallo le fue contrario en estos momentos a ellos, bueno que se preparen”, expresó.