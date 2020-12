Rommel Rosas • 3 Dic 2020 - 09:18 PM

Los seis alcaldes de la provincia de Coclé acordaron solicitar al Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá establecer un toque de queda ampliado a partir de las 7:00 p.m. a 5:00 a.m en áreas rurales y 9:00 a.m. a 5:00 a.m. en áreas urbanas.