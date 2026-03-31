Defensa apelará detención de pelotero tras agresión en riña del Béisbol Mayor

Para las 2:30 p.m. de este martes 31 de marzo, está programada la audiencia de apelación sobre la medida de detención provisional impuesta al pelotero veragüense , Juan Aizpurúa. Al deportista se le vincula con la violenta agresión ocurrida el pasado sábado contra jugadores del equipo de Los Santos.

Durante la audiencia de garantías realizada este lunes, el Ministerio Público elevó los cargos a homicidio en grado de tentativa.

Al Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Las Tablas también acudió el jugador santeño Javier Reyna, quien presenta una lesión en el brazo y solicita justicia por la agresión donde su padre también resultó herido.

El reporte médico más reciente indica que el jugador Jason Austin, quien recibió un fuerte impacto con un bate en la cabeza, permanece bajo observación estricta en el Hospital Gustavo Nelson Collado en Chitré, provincia de Herrera.

El incidente, que ha conmocionado al Béisbol Mayor 2026, se registró la noche del sábado 28 de marzo en el Estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández, durante un encuentro entre las novenas de Los Santos y Veraguas.