Décimo Tercer Mes del sector privado se pagará en el mes de abril

El pago de la primera partida del Décimo Tercer Mes para los colaboradores del sector privado se realizará durante el mes de abril. Las empresas dispondrán hasta el 15 de abril para hacer efectivo este desembolso, aunque la fecha exacta depende del calendario de pago de cada compañía.
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Recomendaciones para el uso del Décimo Tercer Mes
- Saneamiento de deudas: Priorice los pagos pendientes, especialmente aquellos con tasas de interés altas, como los saldos de tarjetas de crédito.
- Planificación de gastos: Decida con anticipación en qué invertirá el desembolso, priorizando compras necesarias sobre gastos impulsivos.
- Ahorro estratégico: Se recomienda destinar al menos el 20 % de esta bonificación a ahorros o a un fondo de emergencia.
- Control del presupuesto: Evite gastos excesivos que se salgan de su planificación financiera mensual.
- Consumo responsable: Enfoque sus compras en productos de primera necesidad, tanto para el bienestar personal como familiar.