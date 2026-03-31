Panamá Nacionales -  31 de marzo de 2026 - 16:46

Décimo Tercer Mes del sector privado se pagará en el mes de abril

Las próximas fechas del Décimo Tercer Mes se realizarán en los meses de agosto y diciembre, coincidiendo con los servidores públicos.

Pago del Décimo Tercer Mes del sector privado.

Pago del Décimo Tercer Mes del sector privado.

Alexander Grey / Unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

El pago de la primera partida del Décimo Tercer Mes para los colaboradores del sector privado se realizará durante el mes de abril. Las empresas dispondrán hasta el 15 de abril para hacer efectivo este desembolso, aunque la fecha exacta depende del calendario de pago de cada compañía.

Este beneficio, que representa un derecho irrenunciable, se divide en tres etapas a lo largo del año. Tras el primer pago en abril, los dos desembolsos restantes se realizarán en los meses de agosto y diciembre, coincidiendo cronológicamente con los pagos programados para los servidores públicos.

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Recomendaciones para el uso del Décimo Tercer Mes

  • Saneamiento de deudas: Priorice los pagos pendientes, especialmente aquellos con tasas de interés altas, como los saldos de tarjetas de crédito.
  • Planificación de gastos: Decida con anticipación en qué invertirá el desembolso, priorizando compras necesarias sobre gastos impulsivos.
  • Ahorro estratégico: Se recomienda destinar al menos el 20 % de esta bonificación a ahorros o a un fondo de emergencia.
  • Control del presupuesto: Evite gastos excesivos que se salgan de su planificación financiera mensual.
  • Consumo responsable: Enfoque sus compras en productos de primera necesidad, tanto para el bienestar personal como familiar.
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