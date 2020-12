Teiga Castrellón • 7 Dic 2020 - 11:47 AM

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Panamá (Miviot), Rogelio Paredes explicó algunos de los artículos que plantea Ley N° 180 de 16 de noviembre del 2020, que modificó la Ley 31 de 18 de junio de 2010 y que regula las propiedades horizontales; y aclaró la nueva redacción que hicieron del Decreto 314, que regula las medidas sobre arrendamientos, procesos de lanzamientos y desalojos durante el Estado de Emergencia.

La Ley 180 adiciona el numeral 36 al artículo 5 y modifica los artículos 50, 51, 53, 64 y 65.

La modificación implica que la celebración de las de las reuniones de la Asamblea de Propietarios se podrá hacer a través de medios tecnológicos y se establecen requisitos para las mismas.

El ministro señaló, además, que ya tienen lista una redacción nueva sobre el decreto 314, que están consultando con las partes, y que indicará que los arrendadores están en la libertad de aplicar desalojos contra aquellos arrendatarios que ya estén laborando, siempre y cuando logren demostrar que esa persona ya no está en condiciones de vulnerabilidad.

"Nosotros sí hemos estado haciendo modificaciones al Decreto 314, que es el que hasta ahora ha estado molestando un poco, ha causado ruido porque los arrendatarios irresponsables que sabiendo que ya el COVID-19 no los está afectando, porque regresaron a trabajar, se apoya en este Decreto 314 para no pagar y entonces dice el decreto que tu no puedes lanzar a nadie ni lo puedes desalojar. Bueno estamos modificando ese decreto", adelantó el ministro Paredes.

Paredes indicó que las decisiones irán dirigidas tanto para el sector comercial como habitacional, y lo que se busca no es proteger en demasía.

"Se protege mientras dure el estado de emergencia para aquellos que están afectados y que es comprobable que están afectados, pero no para aquellos que ya se están los vivos", acotó Paredes.