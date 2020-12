Teiga Castrellón • 9 Dic 2020 - 09:54 AM

El doctor Camilo Alleyne, que forma parte del Consejo Consultivo del Ministerio de Salud, manifestó que hasta el momento no han previsto una cuarentena total para las fiestas de fin de año.

"Panamá iba muy bien, la meseta estaba perfecta, pero llegaron fiestas patrias y la gente se movilizó, entonces no podemos entrar en un proceso represivo y aceptar todas las otras cosas, porque tenemos que tener un balance y la prioridad número uno es la salud pública y la salud de los ciudadanos, pero hay un balance y si cerramos podemos hacer un colapso económico", indicó Alleyne sobre este tema.

Sobre las recomendaciones que hace tanto este doctor como el consejo consultivo a los panameños es el de mantener el lavado de manos, el uso de la mascarillas y no movilizarse innecesariamente.

Alleyne destacó que el Estado no puede tomar medidas arbitrarias y afectar la economía, señala además que hay responsabilidad tanto en la ciudadanía como en las autoridades y hay que hacer un balance.

"Este no es un tema de acusaciones ni de culpar ni buscar como cada quien pueda cumplir con una responsabilidad compartida. Panamá, en un momento, la gente ha cumplido con el uso de las mascarillas en algún aspecto mayoritario, pero hay un grupo de ciudadanos que no cumplen con las indicaciones sanitarias que nosotros advertimos. Los problemas más graves de los contagios de los asintomáticos los encontramos en la juventud entre 20 a 39 años, casi 44 años años, hay mucha gente que tiene el virus y es asintomático o tiene pocos síntomas y no recurren a hacer la prueba y esos se convierten en los que van contaminando", acotó el asesor.

El doctor acotó que de mantener el ascenso en los casos de COVID-19 sí se implementarán medidas con las que se buscará reducir los contagios, además indicó que se están aumentando los grupos de trazabilidad y la aplicación de pruebas para tratar de encontrar la mayor cantidad de asintomáticos en el país.