Odalis Núñez • 22 Dic 2020 - 09:08 AM

Floricell Lobos, denunció este martes una serie de negligencias e irregularidades en la atención que ofrecen a pacientes en dos instalaciones de la Caja del Seguro Social (CSS), esto, en medio del dolor por la pérdida de su madre de 80 años víctima del COVID-19.

Lobos contó que el pasado 17 de diciembre le practicaron la prueba de hisopado a la señora Nazaria López de Lobos y los resultados salieron para el día 20, siendo positiva con coronavirus, para esa fecha ya presentaba insuficiencia respiratoria, por lo cual procedieron a trasladarla en un vehículo de su propiedad a la Policlínica “Dr. Blas Daniel Gómez Chetro”, ubicada en Arraiján.

"Una vez en las instalaciones solo le colocaron oxígeno, pero no le dieron el tratamiento para la neumonía, que en el día de hoy los médicos del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, nos explicaron que tenía ese cuadro,... primero no había ambulancias, luego que el Complejo no admitía pacientes de policlínicas ya que nadie los había referido y mi madre con 55 de oxigenación”, expresó Lobos.

La hija de la señora López de Lobos sostuvo que no fue hasta este 22 de diciembre, que fue trasladada desde la policlínica al Complejo Hospitalario a eso de las 2:00 a.m. y falleció a las 3:00 a.m, luego que le informaron que no había cama disponible.

“Murió producto de la ineptitud, deshumanización y la poca voluntad que tienen algunos doctores en este país, y que no le importa con los pacientes de tercera ya que son derechos”, manifestó.

Por su parte, Jorge NG Chinkee, subdirector médico quirúrgico del CHDr.AAM, instó a los familiares de la señora Nazaria López de Lobos, para que asistan a la dirección médica de la CSS con el fin de darle seguimiento al caso, “se debe investigar para ver qué fue lo que sucedió”.

Reconoció que existen algunas policlínicas que no cuentan con toda la capacidad que se tiene en el Complejo Hospitalario para la atención de pacientes, sin embargo “las autoridades no han emitido instrucción donde no se atienda a algún paciente, atendemos sea asegurado o no”.