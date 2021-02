Teiga Castrellón • 16 Feb 2021 - 01:12 PM

El Diagnóstico de la Cobertura de Bosque y Otras Tierras Boscosas de la República de Panamá, concretizado en el 2019 por el Ministerio de Ambiente a través de la Dirección de Información Ambiental, indica que Veraguas es la provincia que mayor cobertura vegetal ha perdido en los últimos siete años con unas 48,758.12 hectáreas, a esta le sigue Panamá con -30,735.32 y Darién -15,580.57 hectáreas.

Las otras regiones que perdieron masa vegetal son la Comarca Ngäbe Buglé con -9,245.23 hectáreas, provincia de Herrera con -8,031.97 y Bocas del Toro con -972.96 hectáreas.

El informe efectuado entre el 2012 al 2019, arroja también que la provincia de Colón con +23,696.08 has y la Comarca Guna Yala con +10,702.50 has., son las regiones del país con más cobertura ganada.

"El aumento indiscriminado de la frontera agrícola y ganadera y los asentamientos informales, son las principales causas de la pérdida forestal", señaló Víctor Cadavid, Director Nacional de Forestal.

Se destaca que el Ministerio de Ambiente a través del Plan Nacional de Restauración Forestal, estará impactando estas provincias a fin de poner en marcha un plan agresivo contra la tala ilegal, con monitoreo satelital e inspecciones conjuntas con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Policía Ecología y fortaleciendo la legislación vigente.

Se ha generado conciencia sobre la reforestación

Sobre el aumento de cobertura boscosa, Cadavid explica que Colón y la comarca Guna Yala han tenido pérdidas históricas, por lo que se cree que las personas han generado conciencia referente al uso de sistemas sostenibles y de reforestación logrando revertirse en cifras positivas.

En cuanto a las provincias con mayor crecimiento de cobertura vegetal siguen Coclé con +10,603,23 has, Panamá Oeste con +6,985.30 has, Chiriquí con +4,341.86 has y Comarca Emberá Wounaán con +557.81 has y Los Santos con +67.90 has

Además con el objetivo de impulsar el uso responsable de la madera, la legislación vigente establece la elaboración de planes de aprovechamiento sostenible, con planes futuros para la reactivación del Fondo Reforesta Panamá, establecido en la ley 69 y una nueva legislación referente al pago por servicios ecosistémicos.

Este año el Ministerio presentará el Mapa de Cobertura Boscosa y Uso de Suelo de la República de Panamá, Año 2021. Esto contempla 32 categorías que segregan los diferentes tipos de bosques y usos de suelos que tiene el país.

Por medio de estas acciones la nación avanza hacia el desarrollo de políticas públicas que atiendan de manera integral las necesidades de las generaciones presentes y futuras a través de la proyección y conservación de los recursos naturales.