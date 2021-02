Catherine Perea • 24 Feb 2021 - 10:07 AM

La viceministra de Salud, Ivette Berrío dijo que el personal del programa de Saneamiento de Panamá no está incluido en la fase 1 de la estrategia de vacunación contra covid-19, y dijo desconocer porqué fueron inmunizados.

Publicidad

La reacción de la viceministra Berrío surge luego de que este martes trascendió que familiares del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Marcos Castillero fueron vacunados.

En un comunicado, Castillero admitió que tres de sus familiares fueron vacunados, pero una por pertenecer a grupo de riesgo, otra por ser colaboradora del Ministerio de Salud (Minsa) y otra por ser trabajadora de Saneamiento de la Bahía.

“Los trabajadores de Saneamiento de la Bahía no estaban dentro de la primera fase y no conozco el detalle del porqué fueron vacunados, sin embargo uno de los detalles que quería explicar sin conocer el detalle de los trabajadores de la bahía, necesitamos evitar pérdida de dosis, en muchas ocasiones para que no se pierdan dosis si ya hemos contemplado el grupo a vacunar, nosotros hemos buscado a personas que tenemos cerca o que también están expuestas para utilizar dosis que han quedado de lo que hemos vacunado para evitar que se pierdan”, sostuvo la viceministra de Salud.

Berrío dijo que la situación necesita ser investigada, “considero que hay que averiguar las causas del porqué estas personas fueron vacunadas y por respeto a equipo de PanaVac y a toda la ciudadanía es necesario investigarlo y aclarar los detalles de esta situación”.

Indicó que diputados, ministros de Estado, y el Presidente de la República serán vacunados de acuerdo a la fase que les corresponde.

Hizo un llamado tanto a funcionarios como a la ciudadanía a cumplir con las etapas que han sido diseñadas para ejecutar la estrategia de vacunación.