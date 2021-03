Teiga Castrellón • 4 Mar 2021 - 07:00 AM

Con banderitas tricolores y mediante un acto protocolar en el Centro Vasco Núñez de Balboa del Hotel El Panamá el presidente Laurentino Cortizo dio inicio oficialmente a las 5:00 de la madrugada a la Fase 2 de Vacunación contra el COVID-19, donde se vacunará a adultos mayores en su etapa 2A.

La Fase 2 inicia en San Miguelito este jueves 4 de marzo, por ser el circuito con más contagios y casos de mortalidad presentados durante la pandemia, y se extenderá hasta el lunes 8 de marzo.

Publicidad

El mandatario envió un emotivo mensaje a los cientos de enfermeros reunidos en este centro, señalando cuan orgulloso se encontraba del equipo médico que le había dado la cara a este mortal virus, al final de su discurso Cortizo se emocionó hasta las lágrimas.

"Queridas enfermeras y enfermeras y ustedes saben perfectamente bien que lo digo de lo más profundo de mi corazón hoy llevan ustedes esa luz de esperanza con un mensaje de vida a miles de panameños y panameñas, no solo de San Miguelito, no solo a los 55,874 que serán vacunados en ese circuito... Yo me siento orgulloso de cada uno de ustedes... Ustedes no se imaginan lo emocionado que yo estoy hoy", indicó el presidente en su discurso a los más de 700 enfermeros reunidos en este evento.

La viceministra Ivette Berrío también se dirigió a los enfermeros reunidos y les recordó su valioso trabajo.

Cabe señalar que en este distrito se utilizarán unos 19 centros educativos donde las personas mayores de 60 años deberán acudir acorde a los dos últimos dígitos de su cédula por día y la hora.

El administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental, Luis Oliva también se encontraba presente en el inicio de la vacunación en San Miguelito y allí manifestó que hasta el momento un 91% de la población contemplada, según el padrón electoral que les entregó el Tribunal Electoral, se había verificado para vacunarse.

Oliva le solicitó a la población restante que haga su verificación a través de la página https://vacunas.panamasolidario.gob.pa/vacunas/, a la cual se puede acceder sin necesidad de tener data; o a través de la línea 177.

Por su parte la ministra consejera Eyra Ruiz destacó que el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, está trabajando personalmente para hacer el pago en tiempo y de manera efectiva a los enfermeros contratados para esta vacunación y durante esta pandemia.