Catherine Perea • 24 Mar 2021 - 08:50 AM

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Rogelio Paredes aclaró que la entidad que preside no autoriza invasiones de terrenos y aseguró que buscarán mediante una ley o decreto frenar esta práctica ilegal.

Publicidad

Ayer, en el distrito de Chepo moradores de la Unión de Azuero protestaron para denunciar la invasión de terrenos.

Paredes aclaró que en el MIVIOT existe una dirección de asentamientos informales cuya función que atiende y legaliza la tenencia de tierra de vieja data.

Explicó que existe una ley que permite la regularización de asentamientos que tienen más de 15 o 20 años y que han hecho esfuerzos para lograr títulos de tierra.

“La ley lo único que permite es que se haga una amonestación y multa y eso me parece ridículo porque la Corte ha declarado inconstitucional la posibilidad de castigar con cárcel a los invasores y yo creo que hay que establecer una legislación, es el mejor momento y me voy a asegurar que se vea una fórmula o sino por vía de decreto. Hay que desalentar a invasores profesionales el problema es que la propia ley es muy blanda, no nos permite actuar de manera categórica”, sostuvo Paredes.

Aseguró que la dirección de asentamientos informales ha tomado acciones para identificar a personas que de manera profesional se dedican a invadir terrenos.