Odalis Núñez • 25 Mar 2021 - 09:17 AM

El diputado por libre postulación, Edison Broce, espera que el Ministerio de Salud (Minsa), inicie una investigación por la celebración del primer aniversario del Plan Panamá Solidario (PPS).

"Hay decepción, si creemos que la imagen del país mejore debe hacerse con el ejemplo, este tipo de actitudes no ayudan, en Panamá tenemos personas que han perdido sus seres queridos y han perdido empleos… no puede ser que nuestras autoridades y todos sean complacientes con este tipo de actitudes que no ayudan. Este no es un momento para celebrar”, dijo Broce.

El diputado Broce reiteró que el Minsa debe examinar lo sucedido en el evento y determinar, quiénes son los responsables de organizar este tipo de actividades en el Gobierno en medio de una pandemia.

“Tiene que haber sanciones y tomar cartas sobre el asunto”, agregó el diputado independiente.

Por su parte, la directora General de Comunicación del Estado, María Elena Barrios ofreció disculpas en representación del Gobierno Nacional por el “baile no organizado”, en medio de una pandemia y el llamado de la autoridades a evitar cualquier actividad que pudiese generar aglomeraciones.

Presentes se encontraban 400 voluntarios que diariamente laboran en Atlapa y quienes son hisopados semanalmente, cumpliendo con las normas de bioseguridad.