21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down: llamado a la inclusión en Panamá

Este sábado 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down , una fecha que busca promover la inclusión, el respeto y la igualdad de oportunidades para las personas con esta condición.

Día Mundial del Síndrome de Down

La jornada invita a reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad más equitativa, donde se reconozcan los derechos y capacidades de todas las personas, sin discriminación.

Organizaciones y ciudadanos alrededor del mundo se suman a esta conmemoración con mensajes de conciencia y acciones que fomentan la integración en ámbitos como la educación, el empleo y la vida social.

Un compromiso de todos

En este día, se reafirma la necesidad de seguir avanzando hacia una sociedad inclusiva, donde se garantice el respeto a la diversidad y se brinden oportunidades reales para el desarrollo integral de las personas con síndrome de Down.