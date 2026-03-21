Panamá Nacionales -  21 de marzo de 2026 - 11:14

21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down: llamado a la inclusión en Panamá

Este 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, promoviendo inclusión, respeto e igualdad de oportunidades.

Modelo con Síndrome de Down:

Modelo con Síndrome de Down:

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Día Mundial del Síndrome de Down

La jornada invita a reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad más equitativa, donde se reconozcan los derechos y capacidades de todas las personas, sin discriminación.

Organizaciones y ciudadanos alrededor del mundo se suman a esta conmemoración con mensajes de conciencia y acciones que fomentan la integración en ámbitos como la educación, el empleo y la vida social.

Un compromiso de todos

En este día, se reafirma la necesidad de seguir avanzando hacia una sociedad inclusiva, donde se garantice el respeto a la diversidad y se brinden oportunidades reales para el desarrollo integral de las personas con síndrome de Down.

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