3 de enero: la historia se repite, ¿qué pasó en Panamá ese día y por qué comparan a Maduro con Noriega?

¿qué pasó el 3 de enero en Panamá y por qué comparan a Maduro con Noriega?

El 3 de enero volvió a ocupar titulares internacionales tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, una fecha que no pasó desapercibida para Panamá debido a su carga histórica.

La comparación surge porque un 3 de enero de 1990, el exdictador panameño Manuel Antonio Noriega fue capturado y entregado a las tropas de Estados Unidos, tras permanecer refugiado en la Nunciatura Apostólica, poniendo fin a uno de los episodios más tensos de la historia reciente del país.

El paralelismo que encendió las redes

El congresista republicano Carlos Giménez avivó el debate al publicar en la red social X una imagen que compara a Nicolás Maduro con Manuel Antonio Noriega, acompañada del mensaje:

“Nicolás Maduro debió haber estudiado historia antes de blandir una espada contra el presidente Trump”.

La imagen muestra a ambos líderes, reforzando la narrativa de que la historia se repite, justo en una fecha simbólica para Panamá.

El 3 de enero de 1990: un día que marcó a Panamá

Tras la Operación Causa Justa, ejecutada por Estados Unidos en diciembre de 1989, Noriega permaneció prófugo durante varios días hasta que se refugió en la sede diplomática del Vaticano.

Luego de presiones diplomáticas y militares, el 3 de enero de 1990, hace 36 años, Noriega se entregó y fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero.

Para muchos panameños, esa fecha simboliza el cierre de una era de dictadura y el inicio de un complejo proceso de reconstrucción democrática.

¿Por qué comparan a Venezuela con Panamá?

La captura de Maduro, anunciada tras un ataque militar estadounidense en Caracas, ha despertado paralelismos por varios factores:

Ambos líderes enfrentaban acusaciones penales en tribunales de EE. UU.

La intervención ocurrió en medio de tensiones diplomáticas y aislamiento internacional

La captura se produjo en un 3 de enero, fecha cargada de simbolismo histórico

Se habla de un posible punto de quiebre político para Venezuela, similar al vivido por Panamá tras 1990

No obstante, analistas subrayan que los contextos históricos, sociales y geopolíticos son distintos, aunque la coincidencia de la fecha ha reforzado el impacto simbólico del hecho.

Reacciones encontradas

Mientras sectores del exilio venezolano celebran la captura de Maduro y hablan del “fin del régimen”, otros gobiernos y organismos internacionales han expresado preocupación por el precedente que sienta una acción militar directa contra un jefe de Estado.

En Panamá, la comparación ha reabierto el debate sobre memoria histórica, soberanía y las consecuencias de las intervenciones extranjeras.

Una fecha que vuelve a la historia

El 3 de enero queda nuevamente inscrito en la historia regional como un día de cambio forzado de poder, recordando que los acontecimientos del pasado siguen influyendo en la lectura política del presente.

Para muchos panameños, la comparación con Venezuela no solo revive recuerdos, sino que plantea una pregunta inevitable:

¿la historia se repite o solo rima?