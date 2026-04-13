Coclé Nacionales -  13 de abril de 2026 - 16:01

Accidente en Antón: choque frontal entre camiones deja víctimas fatales

Dos camiones chocaron de frente en Antón, provincia de Coclé. Extraoficialmente se reportan dos muertos y un herido.

Dos camiones chocaron de frente en Antón.

Dos camiones chocaron de frente en Antón.

@BCBRP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un accidente de tránsito se registró en el distrito de Antón, provincia de Coclé, donde dos camiones volquete colisionaron de frente, dejando víctimas fatales y un herido.

De manera extraoficial, se reporta:

  • Dos personas fallecidas
  • Un herido

Las autoridades no han confirmado aún la identidad de las víctimas ni las causas del accidente.

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Accidente en Antón deja víctimas tras choque de camiones

Al sitio acudieron unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), quienes brindan atención y realizan labores de rescate.

Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes amplíen la información sobre este hecho, incluyendo las circunstancias que provocaron la colisión.

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