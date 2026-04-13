Accidente en Antón: choque frontal entre camiones deja víctimas fatales

Un accidente de tránsito se registró en el distrito de Antón, provincia de Coclé, donde dos camiones volquete colisionaron de frente, dejando víctimas fatales y un herido.
De manera extraoficial, se reporta:
- Dos personas fallecidas
- Un herido
Las autoridades no han confirmado aún la identidad de las víctimas ni las causas del accidente.
Accidente en Antón deja víctimas tras choque de camiones
Al sitio acudieron unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), quienes brindan atención y realizan labores de rescate.
Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes amplíen la información sobre este hecho, incluyendo las circunstancias que provocaron la colisión.