Accidente en Antón: choque frontal entre camiones deja víctimas fatales

Un accidente de tránsito se registró en el distrito de Antón , provincia de Coclé, donde dos camiones volquete colisionaron de frente, dejando víctimas fatales y un herido.

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De manera extraoficial, se reporta:

Dos personas fallecidas

Un herido

Las autoridades no han confirmado aún la identidad de las víctimas ni las causas del accidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2043787305555546237?s=20&partner=&hide_thread=false Dos camiones volquete chocaron de frente en Antón.

Extraoficialmente se habla de dos víctimas fatales y un herido.

Hay personal del @BCBRP en el lugar.

@SOS_PTY pic.twitter.com/C6NPIcQ5YO — Telemetro Reporta (@TReporta) April 13, 2026

Accidente en Antón deja víctimas tras choque de camiones

Al sitio acudieron unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), quienes brindan atención y realizan labores de rescate.

Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes amplíen la información sobre este hecho, incluyendo las circunstancias que provocaron la colisión.