Accidente en Chiriquí deja tres heridos en vía a Tierras Altas

Tres personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado en la vía hacia Tierras Altas, en el distrito de Bugaba. El hecho involucró la colisión entre dos vehículos tipo pick-up, generando una rápida movilización de los equipos de emergencia.

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Rescate con equipo especializado tras accidente

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2035385466623594744?s=20&partner=&hide_thread=false Tres personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito entre dos autos pick-up registrado en la vía hacia Tierras Altas, en Bugaba, provincia de Chiriquí.



Unidades de @BCBRP acudieron al sitio para brindar atención y rescate con equipo hidráulico. pic.twitter.com/Fm000GgHL1 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 21, 2026

Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá acudieron al lugar para brindar atención a los heridos y realizar labores de rescate. Para liberar a los ocupantes atrapados, los bomberos utilizaron equipo hidráulico especializado.

Atención a los lesionados

Los afectados fueron asistidos en el sitio y posteriormente trasladados para recibir atención médica, aunque hasta el momento no se han detallado sus condiciones de salud.

Las autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución, especialmente en vías del interior del país donde pueden presentarse condiciones que incrementen el riesgo de accidentes.