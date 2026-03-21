Chiriquí Nacionales -  21 de marzo de 2026 - 12:16

Accidente en Chiriquí deja tres heridos en vía a Tierras Altas

Tres personas resultaron heridas tras colisión entre pick-ups en Bugaba, Chiriquí. Bomberos utilizaron equipo hidráulico para el rescate tras accidente.

Accidente en Chiriquí 

Accidente en Chiriquí 

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Tres personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado en la vía hacia Tierras Altas, en el distrito de Bugaba. El hecho involucró la colisión entre dos vehículos tipo pick-up, generando una rápida movilización de los equipos de emergencia.

Rescate con equipo especializado tras accidente

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Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá acudieron al lugar para brindar atención a los heridos y realizar labores de rescate. Para liberar a los ocupantes atrapados, los bomberos utilizaron equipo hidráulico especializado.

Atención a los lesionados

Los afectados fueron asistidos en el sitio y posteriormente trasladados para recibir atención médica, aunque hasta el momento no se han detallado sus condiciones de salud.

Las autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución, especialmente en vías del interior del país donde pueden presentarse condiciones que incrementen el riesgo de accidentes.

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