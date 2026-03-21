Panamá Oeste Nacionales -  21 de marzo de 2026 - 16:46

Accidente en Panamá Oeste deja un muerto y un herido

Un muerto y un herido tras caída de vehículo en Loma Brígida, Panamá Oeste. Bomberos realizaron labores de rescate en el lugar.

Accidente en Panamá Oeste 

Accidente en Panamá Oeste 

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una persona falleció y otra resultó herida en un accidente de tránsito registrado este sábado en el sector de Loma Brígida, Panamá Oeste. El hecho ocurrió cuando el vehículo en el que se trasladaban cayó al vacío, lo que generó una rápida movilización de los equipos de emergencia.

Accidente en Panamá Oeste rescata a una persona con vida

Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá acudieron al sitio para realizar labores de rescate utilizando equipos especializados.

Debido a la complejidad del terreno, fue necesario implementar maniobras para extraer a las víctimas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2035468838490484768?s=20&partner=&hide_thread=false

Traslado del herido

El herido fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado a un centro médico para recibir atención especializada. Hasta el momento, no se han revelado las identidades de las personas involucradas.

Las autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución, especialmente en zonas con pendientes o áreas de riesgo.

En esta nota:
Seguir leyendo

Suspensión de agua hoy en Panamá Oeste: horario y áreas afectadas

Transportistas anuncian aumento del pasaje en Panamá Oeste desde el 23 de marzo

Autoridades decomisan más de mil paquetes de droga en puerto de Panamá Oeste

Recomendadas

Más Noticias