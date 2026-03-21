Accidente en Panamá Oeste deja un muerto y un herido

Una persona falleció y otra resultó herida en un accidente de tránsito registrado este sábado en el sector de Loma Brígida, Panamá Oeste. El hecho ocurrió cuando el vehículo en el que se trasladaban cayó al vacío, lo que generó una rápida movilización de los equipos de emergencia.
Accidente en Panamá Oeste rescata a una persona con vida
Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá acudieron al sitio para realizar labores de rescate utilizando equipos especializados.
Debido a la complejidad del terreno, fue necesario implementar maniobras para extraer a las víctimas.
Traslado del herido
El herido fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado a un centro médico para recibir atención especializada. Hasta el momento, no se han revelado las identidades de las personas involucradas.
Las autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución, especialmente en zonas con pendientes o áreas de riesgo.