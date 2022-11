Accidente y fuga en David, provincia de Chiriquí

En la mañana de este lunes 7 de noviembre, se registra un accidente en la provincia de Chiriquí, en el sector de la feria Avenida tercera Oeste, donde ocurre la colisión de dos vehículos un auto particular y un taxi, las cámaras de videovigilancia del centro de Operación Municipal de David, captaron el hecho, lo que llevó a la Dirección Nacional de Operaciones y Tránsito ( D.N.O.T. ) a realizar las inspecciones correspondientes y evitar la fuga del conductor del auto particular.

La (D.N.O.T.), informó que no hay lesionados debido a la colisión, en la cámara de videovigilancia se puede observar como el conductor del auto particular va bajando la velocidad como si fuese durmiéndose al volante, cuando intenta avanzar; de manera inesperada el taxista lo rebasa hasta golpear la defensa y dar un giro en medio de la calle. Afortunadamente a esa hora de la mañana alrededor de las 7:00 A.M, la calle estaba despejada y no pasó a mayores.