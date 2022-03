Acodeco detecta irregularidades en el peso de tanques de gas de 25 libras

Encuentran irregularidades en el peso de los tanques de gas de 25 libras

Detalló que en varios casos la diferencia detectada en el peso ha sido de hasta tres libras en algunos cilindros de gas.

“En ocasiones podemos encontrar hacia arriba (más de la cantidad) que también es riesgoso, pero por lo general siempre tienen menos, encontramos tanques hasta con dos o tres libras de diferencia”, señaló.

Agregó que estos operativos de verificación dan paso al inicio de un proceso de investigación que puede culminar con una de las sanciones estipuladas en la Ley 45, las cuales alcanza la suma de hasta B/. 25 mil y B/. 50 mil si se afecta la salud.

Por otro lado, la subdirectora de la Acodeco recomienda a los consumidores que al momento de comprar este producto, verifiquen que el tanque de gas tenga el sello.

“Las dos marcas que se distribuyen mayormente en el país tienen que tener su sello, si el producto no tiene sello por favor no lo compre, porque no va tener used garantía que el mismo no ha sido utilizado”, puntualizó.