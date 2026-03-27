Aeropuerto de Tocumen rechaza tasa a pasajeros en tránsito: advierte impacto

El gerente general del Aeropuerto de Tocumen , José Ruiz, advirtió sobre las consecuencias que tendría la propuesta legislativa que plantea cobrar una tasa de 10 dólares a los pasajeros en tránsito.

“Si se pone una medida como esta, el aeropuerto no va a crecer, eso impacta directamente al país”, afirmó el funcionario. “Si se pone una medida como esta, el aeropuerto no va a crecer, eso impacta directamente al país”, afirmó el funcionario.

El tránsito, clave para el Aeropuerto de Tocumen

Ruiz explicó que el 74% de los pasajeros que pasan por Tocumen son de tránsito, lo que convierte a este segmento en el motor principal del hub aéreo panameño.

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Según indicó, aplicar un cobro adicional podría generar:

Reducción en el flujo de pasajeros

Pérdida de competitividad frente a otros hubs de la región

Menor interés de aerolíneas en expandir operaciones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2037543314434531496?s=20&partner=&hide_thread=false “Si se pone una medida como esta, el aeropuerto no va a crecer, eso impacta directamente al país”, señaló el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz, al preguntarle sobre la propuesta legislativa para el cobro de una tasa de 10 dólares a pasajeros en… pic.twitter.com/ozY7bmGazO — Telemetro Reporta (@TReporta) March 27, 2026

Aerolíneas en alerta por la propuesta

El gerente reveló que el solo hecho de que se esté discutiendo la medida ya genera incertidumbre en la industria.

“A mí me han llamado en los últimos días diferentes aerolíneas”, aseguró, al tiempo que advirtió que este tipo de propuestas puede frenar negociaciones en curso.

Dudas sobre el impacto económico

Ruiz también cuestionó que la medida represente un beneficio real para el país.

“Esto no generaría más plata para el país”, sostuvo, al señalar que el efecto podría ser contrario al esperado si se reduce el tráfico aéreo.

Debate en desarrollo

La propuesta de cobrar una tasa a pasajeros en tránsito continúa en discusión, en medio de advertencias del sector aeronáutico sobre sus posibles efectos en la conectividad y la economía panameña.