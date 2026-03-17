Agroferias del IMA en Panamá: venta de productos este miércoles 18 y jueves 19 de marzo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este miércoles 18 y jueves 19 de marzo se llevarán a cabo diversas agroferias en las provincias de Panamá, Chiriquí, Herrera y Darién, entre otros puntos del país.
Agroferias del miércoles 18 de marzo
Los Santos
- Junta Comunal de Valle Rico, en el distrito de Las Tablas.
Darién
- Sede de transporte Metetí - Yaviza, vía Quimba, corregimiento de Metetí.
Panamá Este
- Predios del Estadio Lauriano Sánchez, en el corregimiento de Tocumen.
- Agencia del IMA de Chepo, en el corregimiento de Chepo cabecera.
Veraguas
- Plaza Teresa Urriola de López, en el corregimiento de Montijo cabecera.
- Casa comunal de Calidonia, en el distrito de Soná.
Colón
- Policentro deportivo de Cativá, en el distrito de Colón.
Panamá Oeste
- Junta comunal de El Cacao, al lado del Centro de Salud Magaly Ruiz, distrito de La Chorrera.
Chiriquí
- Cancha comunal de Los Anastasios, distrito de Dolega.
- Rancho El Muellero, en San Vicente, distrito de Barú.
Herrera
- Cancha comunal de El Cedro, distrito de Los Pozos.
Agroferias del jueves 19 de marzo
Coclé
- Casa del pueblo de Llano Sánchez, distrito de Aguadulce.
Veraguas
- Casa comunal de Los Panamaes, distrito de San Francisco.
Panamá Oeste
- Casa cultural de Lídice, distrito de Capira.
Herrera
- Parque municipal de Pesé, en el corregimiento de Pesé cabecera.
Panamá
- Parque de Plaza Valencia, en Villa Zaita, corregimiento Ernesto Córdoba Campos.
Los Santos
- Calle a un costado de la Iglesia de Macaracas, en el corregimiento de Macaracas cabecera.
Bocas del Toro
- Parque Cincuentenario, en Isla Colón.
Comarca Ngäbe Buglé
- Junta Comunal de Cerro Puerco, distrito de Muna.