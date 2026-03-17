Panamá Nacionales -  17 de marzo de 2026 - 16:59

Agroferias del IMA en Panamá: venta de productos este miércoles 18 y jueves 19 de marzo

Las agroferias iniciarán desde las 8:00 a.m., ofreciendo productos de calidad a precios accesibles para la población este 18 y 19 de marzo.

Agroferias del IMA en Panamá.

Agroferias del IMA en Panamá.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este miércoles 18 y jueves 19 de marzo se llevarán a cabo diversas agroferias en las provincias de Panamá, Chiriquí, Herrera y Darién, entre otros puntos del país.

Las jornadas de venta iniciarán desde las 8:00 a.m., ofreciendo productos de calidad a precios accesibles para la población.

Agroferias del miércoles 18 de marzo

Los Santos

  • Junta Comunal de Valle Rico, en el distrito de Las Tablas.

Darién

  • Sede de transporte Metetí - Yaviza, vía Quimba, corregimiento de Metetí.

Panamá Este

  • Predios del Estadio Lauriano Sánchez, en el corregimiento de Tocumen.
  • Agencia del IMA de Chepo, en el corregimiento de Chepo cabecera.

Veraguas

  • Plaza Teresa Urriola de López, en el corregimiento de Montijo cabecera.
  • Casa comunal de Calidonia, en el distrito de Soná.

Colón

  • Policentro deportivo de Cativá, en el distrito de Colón.

Panamá Oeste

  • Junta comunal de El Cacao, al lado del Centro de Salud Magaly Ruiz, distrito de La Chorrera.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Los Anastasios, distrito de Dolega.
  • Rancho El Muellero, en San Vicente, distrito de Barú.

Herrera

  • Cancha comunal de El Cedro, distrito de Los Pozos.

Agroferias del jueves 19 de marzo

Coclé

  • Casa del pueblo de Llano Sánchez, distrito de Aguadulce.

Veraguas

  • Casa comunal de Los Panamaes, distrito de San Francisco.

Panamá Oeste

  • Casa cultural de Lídice, distrito de Capira.

Herrera

  • Parque municipal de Pesé, en el corregimiento de Pesé cabecera.

Panamá

  • Parque de Plaza Valencia, en Villa Zaita, corregimiento Ernesto Córdoba Campos.

Los Santos

  • Calle a un costado de la Iglesia de Macaracas, en el corregimiento de Macaracas cabecera.

Bocas del Toro

  • Parque Cincuentenario, en Isla Colón.

Comarca Ngäbe Buglé

  • Junta Comunal de Cerro Puerco, distrito de Muna.
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