Panamá Nacionales -  16 de marzo de 2026 - 15:43

Todas las Agroferias del IMA para el 17 y 18 de marzo en más de ocho provincias

Las agroferias iniciarán desde las 8:00 a.m., ofreciendo productos de calidad a precios accesibles para la población.

Agroferias del IMA.

Agroferias del IMA.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este martes 17 y miércoles 18 de marzo se llevarán a cabo diversas agroferias en las provincias de Panamá, Chiriquí, Herrera y Darién, entre otros puntos del país.

Las jornadas de venta iniciarán desde las 8:00 a.m., ofreciendo productos de calidad a precios accesibles para la población.

Agroferias en Panamá para el lunes 16 y martes 17 de marzo

Martes 17 de marzo del 2026

Darién

  • Frente al cementerio de Yaviza, distrito de Pinogana

Veraguas

  • Cancha techada de Martín Grande, corregimiento de Edwin Fábrega, distrito de Santiago
  • Cancha techada de Las Cruces, distrito de Cañazas

Herrera

  • Cancha Comunal de Potuga, distrito de Parita

Panamá Oeste

  • Estacionamiento del antiguo Centro Comercial de Hato Montaña, en Juan Demóstenes Arosemena, Arraiján

Chiriquí

  • Cancha Comunal de La Victoria, distrito de Boquerón

Coclé

  • Casa Local de Caimito, corregimiento de Pajonal, en Penonomé

Panamá

  • Predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia

Coclé

  • Parque Público de Palenque, distrito de Santa Isabel

Los Santos

  • Frente a la Escuela de Perina, en El Bebedero, distrito de Tonosí
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2032181015024648508?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2032181015024648508%7Ctwgr%5Eb889926203045fcac5da0bd9afba61bfdd963779%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telemetro.com%2Fnacionales%2Fagroferias-del-ima-calendario-el-16-y-17-marzo-n6072673&partner=&hide_thread=false

Agroferias del miércoles 18 de marzo

Los Santos

  • Junta Comunal de Valle Rico, en el distrito de Las Tablas.

Darién

  • Sede de transporte Metetí - Yaviza, vía Quimba, corregimiento de Metetí.

Panamá Este

  • Predios del Estadio Lauriano Sánchez, en el corregimiento de Tocumen.
  • Agencia del IMA de Chepo, en el corregimiento de Chepo cabecera.

Veraguas

  • Plaza Teresa Urriola de López, en el corregimiento de Montijo cabecera.
  • Casa comunal de Calidonia, en el distrito de Soná.

Colón

  • Policentro deportivo de Cativá, en el distrito de Colón.

Panamá Oeste

  • Junta comunal de El Cacao, al lado del Centro de Salud Magaly Ruiz, distrito de La Chorrera.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Los Anastasios, distrito de Dolega.
  • Rancho El Muellero, en San Vicente, distrito de Barú.

Herrera

  • Cancha comunal de El Cedro, distrito de Los Pozos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2033601519400939763&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

¡Arroz a bajo costo! Lista de Agroferias para este lunes 16 de marzo en Panamá

Agroferias con alimentos a bajo costo se realizarán este lunes y martes en Ngäbe Buglé

Agroferias del IMA: calendario para el 16 y 17 de marzo

Recomendadas

Más Noticias