Todas las Agroferias del IMA para el 17 y 18 de marzo en más de ocho provincias

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este martes 17 y miércoles 18 de marzo se llevarán a cabo diversas agroferias en las provincias de Panamá, Chiriquí, Herrera y Darién, entre otros puntos del país.
Agroferias en Panamá para el lunes 16 y martes 17 de marzo
Martes 17 de marzo del 2026
Darién
- Frente al cementerio de Yaviza, distrito de Pinogana
Veraguas
- Cancha techada de Martín Grande, corregimiento de Edwin Fábrega, distrito de Santiago
- Cancha techada de Las Cruces, distrito de Cañazas
Herrera
- Cancha Comunal de Potuga, distrito de Parita
Panamá Oeste
- Estacionamiento del antiguo Centro Comercial de Hato Montaña, en Juan Demóstenes Arosemena, Arraiján
Chiriquí
- Cancha Comunal de La Victoria, distrito de Boquerón
Coclé
- Casa Local de Caimito, corregimiento de Pajonal, en Penonomé
Panamá
- Predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia
Coclé
- Parque Público de Palenque, distrito de Santa Isabel
Los Santos
- Frente a la Escuela de Perina, en El Bebedero, distrito de Tonosí
Agroferias del miércoles 18 de marzo
Los Santos
- Junta Comunal de Valle Rico, en el distrito de Las Tablas.
Darién
- Sede de transporte Metetí - Yaviza, vía Quimba, corregimiento de Metetí.
Panamá Este
- Predios del Estadio Lauriano Sánchez, en el corregimiento de Tocumen.
- Agencia del IMA de Chepo, en el corregimiento de Chepo cabecera.
Veraguas
- Plaza Teresa Urriola de López, en el corregimiento de Montijo cabecera.
- Casa comunal de Calidonia, en el distrito de Soná.
Colón
- Policentro deportivo de Cativá, en el distrito de Colón.
Panamá Oeste
- Junta comunal de El Cacao, al lado del Centro de Salud Magaly Ruiz, distrito de La Chorrera.
Chiriquí
- Cancha comunal de Los Anastasios, distrito de Dolega.
- Rancho El Muellero, en San Vicente, distrito de Barú.
Herrera
- Cancha comunal de El Cedro, distrito de Los Pozos.