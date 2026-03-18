Panamá Nacionales -  18 de marzo de 2026 - 16:50

Agroferias del IMA: venta de arroz a bajo costo el 19 y 20 de marzo

Las agroferias iniciarán desde las 8:00 a.m., ofreciendo productos de calidad a precios accesibles para la población este 19 y 20 de marzo.

Agroferias del IMA.

Agroferias del IMA.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este jueves 19 y viernes 20 de marzo se llevarán a cabo diversas agroferias en las provincias de Coclé, Veraguas, Los Santos, Bocas del Toro, entre otros puntos del país.

Las jornadas de venta iniciarán desde las 8:00 a.m., ofreciendo productos de calidad a precios accesibles para la población.

Agroferias del jueves 19 de marzo

Coclé

  • Casa del pueblo de Llano Sánchez, distrito de Aguadulce.

Veraguas

  • Casa comunal de Los Panamaes, distrito de San Francisco.

Panamá Oeste

  • Casa cultural de Lídice, distrito de Capira.

Herrera

  • Parque municipal de Pesé, en el corregimiento de Pesé cabecera.

Panamá

  • Parque de Plaza Valencia, en Villa Zaita, corregimiento Ernesto Córdoba Campos.

Los Santos

  • Calle a un costado de la Iglesia de Macaracas, en el corregimiento de Macaracas cabecera.

Bocas del Toro

  • Parque Cincuentenario, en Isla Colón.

Comarca Ngäbe Buglé

  • Junta Comunal de Cerro Puerco, distrito de Muna.

Agroferias del viernes 20 de marzo

Los Santos

  • Junta Comunal de El Hato, distrito de Guararé.

Veraguas

  • Parque municipal de San Francisco, corregimiento de San Francisco cabecera.
  • Casa comunal de Boro, distrito de la Mesa.

Herrera

  • Plaza San Pedro, en Monagrillo, distrito de Chitré.

Colón

  • Comunidad de La Guaira ( en el relleno), en Isla Grande distrito de Portobelo.

Panamá Este

  • Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, corregimiento de Las Garzas.

Coclé

  • Casa local de Churubé, en El Caño, distrito de Natá.

Darién

  • Cancha techada de La Palma, distrito de Chepigana.

Panamá Oeste

  • Casa local de Los Mortales, en Los Díaz, distrito de La Chorrera.

Chiriquí

  • Cancha de la 20 de Enero, en el distrito de Bugaba.

Bocas del Toro

  • Cancha de Una Milla, en el distrito de Almirante.
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