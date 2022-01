Alcalde de Colón aclara que sus gastos de movilización no los utiliza para hacer proselitismo

"Aclaro que los gastos que usamos los Alcaldes para movilización no son para hacer proselitismo, sino para hacer la labor por la que fuimos electos. Y si no cumplimos con esto, la población estaría en desacuerdo con nuestro trabajo", indicó el alcalde Lee.

Las declaraciones del alcalde se dan luego que el jueves el alcalde colonense al ser cuestionado por el aumento que han reflejado varios líderes de municipios y representantes en el país a sus gastos de representación y de movilización que: "los gastos (de movilización) son para utilizarse, por eso se presupuestan. Se utilizan, aquí todo el mundo camina sus comunidades, si no no ganaran nuevamente. Alcalde que no camina, representante que no camina queda perdiendo con su corregimiento”.

Tras las declaraciones del alcalde, algunos conocedores de la ley, como el exfiscal General de Cuentas Guido Rodríguez, quien consideró en Cuarto poder que las declaraciones del alcalde Lee evidenciaban un peculado de uso, una lesión patrimonial y un delito electoral.

"Increíble, increíble, ahí por lo menos confiesa dos delitos", aseguró el abogado e instó al fiscal electoral a iniciar una investigación de oficio tras las declaraciones de Lee.