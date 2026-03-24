Alcalde Mizrachi anuncia ampliación de aceras en Pedregal y Rana de Oro

El alcalde de la Alcaldía de Panamá, Mayer Mizrachi, anunció la ampliación del proyecto de construcción de aceras en el corregimiento de Pedregal, como parte de un plan para mejorar la movilidad peatonal en sectores vulnerables.
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Mayer Mizrachi resalta más seguridad para peatones
Mizrachi destacó que la iniciativa responde a una necesidad urgente en la zona. “Si ves algo en esta calle es que no hay aceras y la gente tiene que caminar por las calles poniendo en riesgo sus vidas”, señaló.
El proyecto busca ofrecer espacios seguros para los peatones, priorizando a quienes se movilizan a pie.
Aceras más amplias y con áreas verdes
La Alcaldía detalló que las nuevas aceras tendrán mejoras significativas:
- Ancho entre 1.20 y 2.15 metros
- Espacios destinados para árboles
- Infraestructura más segura y accesible
Estas obras beneficiarán a más de 50 mil personas en la zona.
Plan de expansión en comunidades
El proyecto es ejecutado por la Dirección de Obras y Construcciones, con apoyo de la Junta Comunal de Pedregal, y forma parte de un plan más amplio para intervenir áreas donde no existían aceras o se encontraban deterioradas.
Las autoridades buscan replicar este modelo en otras comunidades, como Las Garzas, donde previamente se desarrollaron obras similares que beneficiaron a más de 100 mil personas.