Alcalde Mizrachi anuncia ampliación de aceras en Pedregal y Rana de Oro

Anuncian ampliación de aceras en Pedregal y Rana de Oro

El alcalde de la Alcaldía de Panamá, Mayer Mizrachi , anunció la ampliación del proyecto de construcción de aceras en el corregimiento de Pedregal, como parte de un plan para mejorar la movilidad peatonal en sectores vulnerables.

Durante un recorrido por la obra, el alcalde informó que, tras completar los primeros 200 metros lineales de aceras , el proyecto se extenderá hacia el sector de Rana de Oro, en Villalobos, hasta el conocido Corredor de los Pobres, en Panamá Este.

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Mayer Mizrachi resalta más seguridad para peatones

Mizrachi destacó que la iniciativa responde a una necesidad urgente en la zona. “Si ves algo en esta calle es que no hay aceras y la gente tiene que caminar por las calles poniendo en riesgo sus vidas”, señaló.

El proyecto busca ofrecer espacios seguros para los peatones, priorizando a quienes se movilizan a pie.

Aceras más amplias y con áreas verdes

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La Alcaldía detalló que las nuevas aceras tendrán mejoras significativas:

Ancho entre 1.20 y 2.15 metros

Espacios destinados para árboles

Infraestructura más segura y accesible

Estas obras beneficiarán a más de 50 mil personas en la zona.

Plan de expansión en comunidades

El proyecto es ejecutado por la Dirección de Obras y Construcciones, con apoyo de la Junta Comunal de Pedregal, y forma parte de un plan más amplio para intervenir áreas donde no existían aceras o se encontraban deterioradas.

Las autoridades buscan replicar este modelo en otras comunidades, como Las Garzas, donde previamente se desarrollaron obras similares que beneficiaron a más de 100 mil personas.