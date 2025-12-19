Alcaldía de Panamá confirma horario del Mercado de Mariscos en Navidad y Año Nuevo

La Alcaldía de Panamá informó que el Mercado de Mariscos abrirá en su horario regular los días 25 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026; sin embargo, en esas fechas, todos los demás mercados permanecerán cerrados.
- Sábado 20 y los miércoles 24 y 31 de diciembre, de 5:00 a.m. a 6:00 p.m.
Mercado de Alcalde Díaz:
- Sábado 20 de diciembre: de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Miércoles 24 y 31 de diciembre: de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
Mercado de Pueblo Nuevo y Mercado de Pacora:
- Miércoles 24 y 31 de diciembre, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Mercado de Artesanías de Balboa, Mercado del Cruce de Calidonia y Viaducto 3 de Noviembre:
- Sábado 20 de diciembre, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Mercado Las Américas:
- Miércoles 24 de diciembre, de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.
Administración del Mercado de Artesanías de Balboa y Salsipuedes:
- De 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Mercado del Cruce de Calidonia:
- De 6:00 a.m. a 4:00 p.m.
Viaducto 3 de Noviembre:
- De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.