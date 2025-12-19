Alcaldía de Panamá confirma horario del Mercado de Mariscos en Navidad y Año Nuevo

Alcaldía de Panamá confirma horario del Mercado de Mariscos en diciembre.

La Alcaldía de Panamá informó que el Mercado de Mariscos abrirá en su horario regular los días 25 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026; sin embargo, en esas fechas, todos los demás mercados permanecerán cerrados.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Sábado 20 y los miércoles 24 y 31 de diciembre, de 5:00 a.m. a 6:00 p.m.

Mercado de Alcalde Díaz:

Sábado 20 de diciembre: de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Miércoles 24 y 31 de diciembre: de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Mercado de Pueblo Nuevo y Mercado de Pacora:

Miércoles 24 y 31 de diciembre, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Mercado de Artesanías de Balboa, Mercado del Cruce de Calidonia y Viaducto 3 de Noviembre:

Sábado 20 de diciembre, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Mercado Las Américas:

Miércoles 24 de diciembre, de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

Administración del Mercado de Artesanías de Balboa y Salsipuedes:

De 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Mercado del Cruce de Calidonia:

De 6:00 a.m. a 4:00 p.m.

Viaducto 3 de Noviembre: