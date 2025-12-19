Panamá Nacionales -  19 de diciembre de 2025 - 09:04

Alcaldía de Panamá confirma horario del Mercado de Mariscos en Navidad y Año Nuevo

La Alcaldía de Panamá informó que el Mercado de Mariscos abrirá en su horario regular. Conozca los horarios del resto de los mercados municipales.

Alcaldía de Panamá confirma horario del Mercado de Mariscos en diciembre.

Alcaldía de Panamá confirma horario del Mercado de Mariscos en diciembre.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá informó que el Mercado de Mariscos abrirá en su horario regular los días 25 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026; sin embargo, en esas fechas, todos los demás mercados permanecerán cerrados.

Horarios de los mercados municipales en diciembre

Mercado San Felipe Neri:

  • Sábado 20 y los miércoles 24 y 31 de diciembre, de 5:00 a.m. a 6:00 p.m.

Mercado de Alcalde Díaz:

  • Sábado 20 de diciembre: de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
  • Miércoles 24 y 31 de diciembre: de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Mercado de Pueblo Nuevo y Mercado de Pacora:

  • Miércoles 24 y 31 de diciembre, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Mercado de Artesanías de Balboa, Mercado del Cruce de Calidonia y Viaducto 3 de Noviembre:

  • Sábado 20 de diciembre, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Mercado Las Américas:

  • Miércoles 24 de diciembre, de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

Administración del Mercado de Artesanías de Balboa y Salsipuedes:

  • De 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Mercado del Cruce de Calidonia:

  • De 6:00 a.m. a 4:00 p.m.

Viaducto 3 de Noviembre:

  • De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
En esta nota:
Seguir leyendo

Línea 1: Metro de Panamá opera parcialmente por falla en señalización

ATTT ofrece arreglo de pago al 10% hasta el 30 de diciembre: requisitos y detalles

Pagarán bono navideño 2025 de $500 a funcionarios del Órgano Judicial

Recomendadas

Más Noticias