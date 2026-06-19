Alcaldía de Panamá impulsa habilidades de 150 estudiantes graduandos

La Alcaldía de Panamá desarrolló una nueva jornada del programa “Despierta Tu Potencial” en la Escuela Fuente de Agua Viva, ubicada en el corregimiento de Tocumen. En esta actividad, unos 150 estudiantes graduandos participaron en talleres orientados al fortalecimiento de sus habilidades personales y sociales.

La iniciativa promovió el autoconocimiento, la motivación y la identificación de talentos, brindando a los jóvenes herramientas clave para proyectarse de forma efectiva hacia sus metas de vida.

Además, el programa reforzó competencias como el pensamiento crítico, la comunicación asertiva, la toma de decisiones y el liderazgo, junto con valores fundamentales como la responsabilidad, el respeto, la disciplina y la confianza en sí mismos.

A través de esta estrategia, la municipalidad contribuye de manera integral al desarrollo personal de los estudiantes. Al impulsar su autoestima y robustecer su proyecto de vida, se les inspira a descubrir su potencial para convertirse en ciudadanos responsables y preparados para afrontar su futuro académico y profesional.