¡Alerta Amarilla! Bancos del MINSA y CSS se quedan sin sangre

image.png Esta alerta amarilla la cual implica a todos los directores médicos de salud y demás funcionarios aplicar la actualización y notificación de turnos de contingencia que le corresponde al personal en cada una de las unidades ejecutoras, revisión y actualización de los insumos, suministro y medicamentos existente en reserva para el manejo de escenario de emergencias y desastres, igualmente los protocolos de respuestas a emergencia. MINSA

Los horarios de atención para el Banco de Sangre del Santo Tomás son de lunes a viernes de 7: 00 am a 2:00 pm: y del Centro Dona Vida es de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm y los sábados de 7:00 am a 2:00 pm.

Por ello se le reitera a la población acudir a los puntos a donar sangre, para ayudar a salvar vidas.

CSS hace un llamado para donar sangre

La Caja de Seguro Social (CSS) hace un llamado a la conciencia ciudadana del pueblo panameño para solicitar la donación de sangre, debido a la significativa escasez de bolsas de sangre en nuestros servicios de transfusión a nivel nacional.

En medio de la adversidad es cuando los pueblos hacen gala de su solidaridad y altruismo con quienes sufren en los hospitales y necesitan la donación de este vital líquido.

Exhortamos a los donantes a presentarse temprano a los bancos de sangre a nivel nacional. En la ciudad capital los estaremos recibiendo en el Complejo Hospitalario “Dr. Arnulfo Arias Madrid”, de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., y en el Centro de Donación de la Avenida Ricardo J. Alfaro, de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Además de sangre, se recibirá la donación de plaquetas y plasma convaleciente. Y ante cualquier duda, pueden llamar a los teléfonos 503-6252, 503-6253, 513-1138 o al WhatsApp 67514638.

Citas perdidas por manifestaciones

Igualmente, de acuerdo con datos suministrados por la Dirección de Planificación y Provisión del Ministerio de Salud hasta el 30 de octubre el sistema de salud panameño ha perdido en las instalaciones de la Caja de Seguro Social un total de 13, 182 y en el Minsa 1,995.

El MINSA recuerda que es importante darle paso a los equipos médicos, personal de salud y ambulancias, ya que es necesario mantener el abastecimiento de insumos y medicamentos a nivel nacional.