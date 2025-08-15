Panamá Nacionales -  15 de agosto de 2025 - 08:22

Alertan por cocodrilos cerca de la Cinta Costera en Ciudad de Panamá

arios cocodrilos han sido vistos en aguas cercanas a la Cinta Costera en Panamá. Se recomienda a la población mantener precaución al transitar por la zona.

Foto/AFP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Varios cocodrilos han sido avistados en las aguas próximas a la Cinta Costera, en la ciudad de Panamá, por lo que las autoridades locales recomiendan a las personas extremar precauciones al visitar o transitar por el área.

Se exhorta a la ciudadanía a no acercarse a la orilla, evitar alimentar a los animales y respetar las señalizaciones de seguridad que podrían colocarse para prevenir incidentes.

Las autoridades de manejo de fauna y seguridad pública mantienen vigilancia en la zona para garantizar la protección tanto de los visitantes como de los cocodrilos, y evaluarán acciones adicionales si se considera necesario.

