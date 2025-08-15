Alertan por cocodrilos cerca de la Cinta Costera en Ciudad de Panamá

Varios cocodrilos han sido avistados en las aguas próximas a la Cinta Costera, en la ciudad de Panamá, por lo que las autoridades locales recomiendan a las personas extremar precauciones al visitar o transitar por el área.

Autoridades llaman a extremar precauciones por cocodrilos en la Cinta Costera

Se exhorta a la ciudadanía a no acercarse a la orilla, evitar alimentar a los animales y respetar las señalizaciones de seguridad que podrían colocarse para prevenir incidentes.

Las autoridades de manejo de fauna y seguridad pública mantienen vigilancia en la zona para garantizar la protección tanto de los visitantes como de los cocodrilos, y evaluarán acciones adicionales si se considera necesario.