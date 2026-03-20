Alimentos comienzan a reflejar impacto por el aumento de precios en la gasolina

El incremento en el costo del combustible comienza a impactar los alimentos, especialmente en el transporte hacia Merca Panamá, donde ya se reportan variaciones en algunos rubros.
Fletes elevan costos de alimentos
De acuerdo con la Asociación de Comerciantes, el primer impacto se refleja en los fletes de productos provenientes de provincias como Chiriquí, Bocas del Toro y Darién. Este aumento en el transporte incide directamente en el precio de los alimentos, lo que podría trasladarse gradualmente al consumidor.
Algunos productos aún mantienen precios estables, como el saco de cebolla en 20 dólares y el ajo en 25 dólares. No obstante, otros ya presentan incrementos, como el brócoli, que subió recientemente.
Alimentos podrían encarecerse en los próximos días
Vendedores explicaron que factores como el clima, el costo de fertilizantes y el combustible influyen en el comportamiento de los alimentos, especialmente en productos agrícolas.
Ante este escenario, recomiendan a los consumidores abastecerse en los próximos días, ya que no se descarta que los precios continúen aumentando de forma progresiva conforme se refleje el impacto total del combustible en la cadena de distribución.