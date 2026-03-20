Panamá Nacionales -  20 de marzo de 2026 - 10:59

Alimentos comienzan a reflejar impacto por el aumento de precios en la gasolina

Comerciantes de Merca Panamá advierten que el aumento del combustible ya impacta el transporte y podría elevar precios de alimentos.

Posible aumento de precio en alimentos en Marca Panamá.

Posible aumento de precio en alimentos en Marca Panamá.

archivo
Christopher Perez
Por Christopher Perez

El incremento en el costo del combustible comienza a impactar los alimentos, especialmente en el transporte hacia Merca Panamá, donde ya se reportan variaciones en algunos rubros.

Fletes elevan costos de alimentos

De acuerdo con la Asociación de Comerciantes, el primer impacto se refleja en los fletes de productos provenientes de provincias como Chiriquí, Bocas del Toro y Darién. Este aumento en el transporte incide directamente en el precio de los alimentos, lo que podría trasladarse gradualmente al consumidor.

Algunos productos aún mantienen precios estables, como el saco de cebolla en 20 dólares y el ajo en 25 dólares. No obstante, otros ya presentan incrementos, como el brócoli, que subió recientemente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034974138989765092?s=20&partner=&hide_thread=false

Alimentos podrían encarecerse en los próximos días

Vendedores explicaron que factores como el clima, el costo de fertilizantes y el combustible influyen en el comportamiento de los alimentos, especialmente en productos agrícolas.

Ante este escenario, recomiendan a los consumidores abastecerse en los próximos días, ya que no se descarta que los precios continúen aumentando de forma progresiva conforme se refleje el impacto total del combustible en la cadena de distribución.

En esta nota:
Seguir leyendo

Aduanas detecta alimentos irregulares y cigarrillos sin documentos

Alimentos podrían subir su precio por alza en la gasolina

MINSA respalda proyecto de ley de etiquetado frontal en alimentos

Recomendadas

Más Noticias