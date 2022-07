Anadepo invita a todos los sectores sociales a un solo diálogo; busca incorporar mesa anticorrupción

Según el dirigente, con esa cantidad se podría sufragar las necesidades del pueblo panameño.

https://twitter.com/TReporta/status/1549131381652979713 Anadepo invita a la conformación de una mesa unitaria y la incorporación de una mesa anticorrupción, con el órgano Legislativo y la @ANTAI_Panama, para buscar alternativas que permitan acabar con la corrupción. Vídeo: @melquiadesvasq #TReporta pic.twitter.com/3fcF3BXEK0 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 18, 2022

Por otro lado, Anadepo solicitó a la Defensoría del Pueblo que realice transmisiones en vivo de las reuniones en la mesa "para que el pueble se dé cuenta de lo que se discute aquí porque nadie, ningún compañero se ha vendido", dijo Sánchez.

Cabe destacar que en la noche del domingo 18 de julio la Anadepo y el Gobierno Nacional firmaron un acta de compromiso en donde se acordó fijar el precio del combustible en B/.3.95 y levantar el cierre de calles.

Sin embargo, luego de presentar lo acordado a las bases del gremio, la Asociación de Educadores Veragüenses, que forma parte de Anadepo, rompió el acta. Frente a esto, voceros del Gobierno aseguraron que se trata de una doble agenda porque al momento de firmar se les preguntó si podían tomar decisiones en nombre de toda la asociación y aseguraron que sí.

A pesar de eso es importante señalar que en el acuerdo se establecía la obligación de dar continuidad a la discusión en las comisiones creadas en la mesa de diálogo en Santiago y según Anadepo los representantes del Órgano Ejecutivo no se presentaron.

"Nos han dejado de parte del Ejecutivo una mesa vacía, inasistente. Hemos quedado plantados y esto es una burla más para el pueblo nacional", sostuvo Luis Sánchez.

Ante la posibilidad de que la inasistencia haya sido producto de que se rompiera el acta de compromiso firmada, Sánchez manifestó que si hubiesen tenido el interés habrían asistido.

"Eso no tiene nada que ver porque si tienen que dar la cara como nosotros la hemos dado a nuestros compañeros aquí hubiesen dado la cara...Esa acta de compromiso no era cierre de huelgas, como no están aquí todo queda inválido, inclusive el contenido, que no era el que estaba en acta; es por eso que le hemos pedido a la Defensoría que nos dé los videos", acotó Luis Sánchez.

Es importante señalar que la Iglesia católica ha insistido en la creación de una mesa única y confirmó que Alianza Pueblo Unido por la Vida aceptó su mediación si se llega a concretar.