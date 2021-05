Ante aumento de casos de COVID-19, Minsa podría revaluar retorno a clases semipresenciales

Cara a Cara: Luis Francisco Sucre, ministro de Salud de Panamá TR

"Esa evaluación es en conjunto con Meduca y Presidencia nosotros seguimos evaluando de manera permanente, aquí no hay nada escrito y si la pandemia ha demostrado algo es que la reapertura debe ser gradual y las decisiones no serán iguales para todas las provincias, regiones o distritos. La decisión es que las escuelas que se pueden abrir son en los lugares donde no hay COVID-19 o está muy bien controlado”, dijo Sucre.

Sostuvo que todas las semanas le presentan al mandatario panameño, Laurentino Cortizo cual es el progreso del país, “la última palabra la tiene el señor Presidente y se ve en conjunto con el Meduca”.

El titular de Salud advirtió “si en las áreas donde está prevista la apertura no hay casos de COVID-19 que lo alarme, se puede dar la apertura, de haber un aumento o se comienzan a presentar casos donde no habían entonces nosotros tenemos que aguantar la apertura de esas escuelas hasta que logremos nuevamente el control”.

En la lista publicada por Meduca figuran 4 escuelas de la región de Coclé, 7 escuelas de la región de Colón, 4 escuelas de la Comarca Emberá, 3 escuelas de la Comarca Ngäbe-Buglé, 5 escuelas de la región de Darién, 11 escuelas en la región de Herrera, 11 escuelas de la región de Los Santos, 11 escuelas de Panamá Centro, 10 escuelas de Panamá Este, 8 escuelas de Panamá Norte, 22 en Panamá Oeste, 3 en San Miguelito y 1 en Veraguas.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo que establece las condiciones que deberán cumplir los centros educativos para el retorno gradual, las clases semipresenciales serán de manera gradual, progresiva, flexible y segura, de acuerdo con aspectos de bioseguridad de cada centro y tomando en cuenta los lineamientos del año lectivo 2021.

Entre las condiciones que deberán cumplir los centros educativos están la conformación del Comité Escolar covid-19, contar con protocolo de bioseguridad adaptado e implementado, establecer e implementar el plan de retorno seguro, acorde a la realidad de cada centro educativo, que preferiblemente los educadores y personal administrativo hayan sido vacunados y contar con el consentimiento de los padres de familia, acudiente o tutor.

Además, se establece que el uso de uniforme no será obligatorio.