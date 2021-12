Apede: Los subsidios permanentes no dignifican; se deben generar empleos

La Apede invitó a la población a no utilizar a la empresa privada como medio de agitación política.

Por otro lado, resaltaron que para lograr una equidad en el país se debe fortalecer el Estado de Derecho con movimientos que eliminen la burocracia de la administración pública.

"Se debe promover una administración de justicia que sea rápida, imparcial, eficaz y con acrisolada transparencia. Que ejerza su rol de garante del imperio de la ley", dice el comunicado.

En otro sentido, invitaron a la población a no utilizar a la empresa privada como medio de agitación política porque según ellos eso conduce al fracaso. "No caigamos panameños en esas redes; que el ejemplo de nuestros pueblos hermanos de Latinoamérica nos guíe para no cometer los mismos errores", se lee en el texto.

En el tema de la educación exhortaron a los educadores, padres de familia y directores a trabajar en conjunto para enfocarse en los estudiantes como centro del proceso educativo; ya que, sin una educación no se puede alcanzar un desarrollo.