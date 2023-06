¡Aplique ya! Al concurso para plazas de empleo del MINSA

La oportunidad para aplicar al concurso de plazas de empleo del MINSA, se mantendrá abierta hasta el 30 de junio próximo. Los interesados podrán concursar, siempre y cuando envíen la documentación requerida por la autoridad de salud.

Concurso de plazas de empleo del MINSA: Requisitos

Ser panameño (a) por nacimiento, presentar cédula de identidad personal.

Título de Licenciado (a) en Trabajo Social o su equivalente a nivel universitario.

Certificado de Idoneidad, expedido por el Consejo Técnico de Trabajo Social.

Certificado de Buena Salud Física.

Certificado de Buena Salud Mental, expedido por un médico Psiquiatra.

Ambos certificados con fecha de expedición no mayor de noventa (90) días previos a la fecha del concurso.

Hoja de Vida.

Créditos Universitarios.

Pasar entrevista personal y prueba escrita con el jurado compuesto por tres Trabajadores Sociales de mayor jerarquía, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 15 de la Ley 16 de 12 febrero del 2009.

Todos las acreditaciones y documentos requeridos deben ser entregados en original y copia y en sobre sellado al departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Salud (sede), en horario de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., antes de la fecha límite mencionada.

¿Cuándo se realizará el concurso?

EL concurso se realizará el 7 de julio del 2023 en el Ministerio de Salud (Sede), Salón Rómulo Roux, edificio 261 a las 8:30 a.m. La ejecución del concurso queda sujeto a lo establecido en la Resolución 133 del 7 de febrero 2014 (G.O. 27474), complementada con la Resolución 007 del 7 de septiembre del 2022 (G.O. 29625).

Cada ganador se comprometen a trabajar en el lugar que se le asigne, según las necesidades del servicio.