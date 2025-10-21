Panamá Nacionales -  21 de octubre de 2025 - 08:51

Asamblea Nacional continúa con el debate del Presupuesto General 2026

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional reanuda este martes la discusión del proyecto de Presupuesto General del Estado 2026 por B/.34.9 millones.

Asamblea Nacional continúa con debate del Presupuesto 
Asamblea Nacional continúa con debate del Presupuesto 
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional prevé continuar este martes con la discusión en primer debate del Proyecto de Ley 293, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, estimado en B/.34.9 millones.

Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional continúa discusión del Presupuesto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1980630175629857049&partner=&hide_thread=false

La discusión fue retomada el lunes, luego de que el Ejecutivo introdujera ajustes en las áreas de salud, educación y el sector agropecuario, con el objetivo de responder a las prioridades nacionales y equilibrar los recursos públicos.

El proyecto será analizado en detalle antes de pasar al pleno legislativo, donde se someterá a segundo y tercer debate, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución y el reglamento interno de la Asamblea Nacional.

En esta nota:
Seguir leyendo

Continúa el debate del Presupuesto General del Estado 2026

Presidente de Paraguay resalta cooperación y vínculos comerciales con Panamá en la Asamblea Nacional

Ingreso de nuevos médicos al sistema público: MINSA se reúne con jóvenes graduados

Recomendadas

Más Noticias