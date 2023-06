Así fue informado Ricardo Martinelli sobre su triunfo

A su llegada al hotel Panamá, Ricardo Martinelli candidato presidencial electo de Realizando Metas dijo "A mis adversarios ni siquiera les interesa que vaya a prisión porque no sucederá, su meta es que no compita en 2024 y no pasará".

¿Cuántas adherentes al RM participaron de las elecciones?

El Magistrado Alfredo Juncá resaltó que el Tribunal Electoral se encuentra terminando "con un 24% de participación, es un partido nuevo, la única elección comparada con esta es la del 2018, del partido CD, que era presidencial, en aquel entonces la participación estuvo en un 28%”.

Ricardo Martinelli obtuvo 96.81% con 51,355 voto; Rubén Darío Campos con 2.38% con 1,265 votos; Francisco Ameglio 0.53% con 282 votos y David Ochy con 0.27% es decir 144 votos.

Proceso electoral para el resultado de las votaciones

Por otro lado, Luis Guerra, magistrado del Tribunal Electoral señaló "Los resultados se conocen de manera inmediata cuando cada regional empieza a enviar las actas. Con el PRD puede ser un poco más demorado por ser más mesas, pero el resultado será conocido al marcar tendencia".

"No saben qué hacer con sus acciones para impedir que el pueblo panameño sea beneficiado con mis propuestas en el 2024. Me van a tener que matar, lo dije una vez", dijo Martinelli.

Mientras tanto, el Magistrado del TE Alfredo Junca, indicó que "Si hay ajustes que se deben hacer los realizaremos, sin embargo, es normal que se pierda el internet remoto, incluso en las elecciones generales se da, y vimos mucha desinformación en redes sociales".