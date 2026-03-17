Asociación Bancaria pide veto a ley sobre prescripción de deudas en Panamá

La Asociación Bancaria de Panamá solicitó el veto del proyecto de ley que plantea cambios en la prescripción de deudas dentro del sistema financiero panameño.

El presidente ejecutivo del gremio, Carlos Berguido, advirtió que la iniciativa obligaría a eliminar de los registros de crédito información relacionada con deudas que no han sido pagadas después de tres años.

Alertan sobre impacto en el sistema crediticio

Según explicó Berguido, la propuesta incluiría incluso aquellos casos en los que el cliente evadió el sistema o dejó de cumplir con sus obligaciones financieras, lo que —a su juicio— podría generar distorsiones en el manejo del riesgo crediticio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2033875252929814691?s=20&partner=&hide_thread=false La Asociación Bancaria de Panamá solicitó el veto del proyecto de ley sobre prescripción de deudas en bancos y entidades financieras.



Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la entidad, indicó que la propuesta obligaría a eliminar de los registros de crédito información sobre… pic.twitter.com/ITpLuzy8SF — Telemetro Reporta (@TReporta) March 17, 2026

El representante del sector bancario señaló que la medida podría afectar la transparencia de la información financiera, elemento clave para la evaluación de créditos en bancos y entidades financieras.

Llamado al veto

Ante este escenario, la Asociación Bancaria de Panamá hizo un llamado a las autoridades para que se analicen los posibles efectos de la normativa y se considere su veto.

El gremio sostiene que cualquier modificación al sistema de registros de crédito debe garantizar el equilibrio entre la protección del consumidor y la estabilidad del sistema financiero.