¡Atención! Copa Airlines inaugura dos nuevas rutas hacia México y Brasil

Horarios de los vuelos por Copa Airlines

La nueva ruta hacia Florianópolis ofrece a los pasajeros tres frecuencias semanales, operando los martes, jueves y domingo. Los vuelos parten desde el Aeropuerto Internacional de Panamá a las 3:23 p.m., llegando al Aeropuerto Internacional Hercilio Luz a las 12:22 a.m. El regreso está programado los miércoles, viernes y lunes, partiendo de Florianópolis a la 1:25 a.m., con llegada a Panamá a las 6:30 a.m.

Por otro lado, la ruta hacia Tulum está diseñada para operar cuatro veces por semana, los lunes, miércoles, viernes y domingo. Los vuelos salen de Panamá a las 7:45 a.m., aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Tulum a las 10:19 a.m. Los vuelos de regreso desde Tulum parten a las 11:57 a.m., llegando a Panamá a las 2:23 p.m.

Estas nuevas conexiones no solo facilitan el acceso a destinos de ensueño, sino que también fortalecen el compromiso de Copa Airlines con ofrecer opciones de vuelo convenientes y directas en América.