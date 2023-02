Atención médica: ¿Qué centros del MINSA están habilitados?

Provincia de Panamá

Cinta Costera, gazebo a un lado del Mercado de Mariscos, de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. Al igual que el Centro de Salud de Veracruz, Policentro de Parque Lefevre y Policentro de la Isla Taboga, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. además del Minsa Capsi de Las Garzas, horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

image.png

Provincia de Coclé

Habilitó los servicios de urgencia las 24 horas para carnaval en las instalaciones del Hospital Aquilino Tejeira y los Centro Materno-infantil de La Pintada, Antón, Coclesito y de El Valle.

Provincia de Los Santos

Brindará servicio los hospitales Joaquín Pablo Franco Sayas de Las Tablas y Anita Moreno de La Villa de Los Santos; además, estarán laborando los Minsa-Capsi de Pedasí, Tonosí y Macaracas.

Provincia de Herrera

Estarán habilitados los hospitales Dr. Cecilio A. Castillero en Chitré y Sergio Núñez de Ocú, que estarán habilitados para la atención durante el carnaval 2023 las 24 horas del día, con servicios de hospitalización, farmacia, laboratorios y radiología, y mantendrán sus cuartos de urgencias reforzados con personal médico, de enfermería y técnicos; mientras que el centro de Salud de Las Minas y el Minsa-Capsi de Pesé, estarán habilitados para la atención de pacientes los cuatro días de carnaval, en horario de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

En los centros de Salud de Santa María y Las Minas, se contará con una ambulancia para atención prehospitalaria, las 24 horas durante los cuatro días de carnaval, una tercera ambulancia estará disponible para cubrir los distritos de Parita y Chitré, la cual se mantendrá en La Arena, en el cruce hacia Pesé, también 24 horas.